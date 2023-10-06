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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"قومي للمرأة" ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب الجامعات بالتعاون مع "شباب القادة"

 المجلس القومي للمرأة 
 المجلس القومي للمرأة 

ينفذ المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة Ylf، و ضمن أنشطة لجنه الشباب  بالمجلس، معسكر تدريبيي الأنشطة  الطلابية الجامعية المشتركة في برنامج leaders league.

 المجلس القومي للمرأة 

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أكدت  دينا حسين مقررة لجنة الشباب بالمجلس أن برنامج leaders league  هو أول و أكبر برنامج يجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، مشيدة بالتعاون المثمر  والمستمر  بين المجلس ومؤسسة شباب القادة لتنفيذ العديد من المبادرات، مشيرة  إلى أن البرنامج التدريبي المنعقد بمقر المجلس يستمر خلال شهر أكتوبر الجاري يستهدف خلالها ١٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية. 

وخلال البرنامج التدريبي استعرضت  سميرة رشوان الخبيرة في التنمية المستدامة والسياسات العامة العديد من الموضوعات على الطلبة والطالبات والتى تضمنت مفهوم التنمية وربطها بمبدأ  الاستدامة، بالإضافة إلى لمحة تاريخية حول مسار التنمية من المنظور الدولي، وتعريف التنمية المستدامة ومحاورها  وأهدافها ، وكيفية التعامل مع القضايا التنموية. 

 

كما تم مناقشة  كيفية تحديد التحديات والمشكلات التنموية واقتراح حلول وسياسات وبرامج للتغلب عليها والتعامل معها، والتركيز علي دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وبالأخص في ضوء التطور التكنولوجي والتقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي.

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