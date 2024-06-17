نور محمود يكشف كواليس تجربته المسرحية الأولى في «النقطة العميا»

تحدث الفنان نور محمود بطل مسرحية النقطة العميا عن كواليس العمل، وتفاصيل عرضه لأكثر من 100 مرة في حوالي 6 أشهر.

ممثل المسرح لديه ميزة زيادة

قال الفنان نور محمود في لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: «ممثل المسرح لديه ميزة زيادة لذلك طول الوقت لدي حافز ورغبة أشتغل على نفسي أكثر وطول الوقت كنت عايز أشتغل مسرح».

وفيما يخص كواليس تجربته الأولى على خشبة المسرح، علق قائلًا: «الفكرة كانت بداخلي منذ فترة كنت أنتظر أعمل رصيد عند الناس عن طريق الدراما وأجد نص مختلف وحلو أقدم به عرض مسرحي».

تجربة عظيمة مستمتع بها لأقصى درجة

وقال نور محمود عن مسرحية النقطة العميا: «تجربة عظيمة مستمتع بها لأقصى درجة ومع عرض الليلة الـ 100 مازلت أطلع على خشبة المسرح مرعوب وخايف لأننا بنشتغل في حضن الناس، ونقدم العمل على مسرح له طبيعة خاصة عن المسرح التقليدي ورد الفعل قريب جدًا».

وأشار إلى أن معالجة مسرحية النقطا العميا للمخرج أحمد فؤاد، مضيفًا: «المعالجة رائعة تجعلك من بداية قراءة الورق تريد معرفة ما سيحدث وكان يخفي آخر جزء من المسرحية عنا حتى نكون متشوقين للنهاية لذلك هذا أكثر ما حمسني للمشاركة في العمل».

وأوضح نور محمود أن بروفات مسرحية النقطة العميا بدأت في شهر يوليو 2023، أما العرض الأول فكان في شهر ديسمبر 2023، مختتمًا: «إذا كنا بنركز في الدراما 100% ففي المسرح بنركز 500% لأن مفيش مجال للإعادة».