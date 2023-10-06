خبير مجري يصف تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة بـ "الودودة"

علّق الخبير السياسي المجري، "ديوردي ناغرادي"، على تصريحات الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، قائلًا إنه بدون التمويل الغربي، لن ينهار الاقتصاد الأوكراني في أسبوع، بل في يوم واحد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

ووصف ناغرادي تصريحات بوتين بأنها ودودة.

وقال لصحيفة Magyar Nemzet: "أود أن أوضح، في رأيي، خلال يوم واحد. الميزانية الأوكرانية اليوم لديها إيرادات أقل من النفقات العسكرية الأوكرانية. إذا لم تتلق الدعم الغربي، في غضون 24 ساعة لن تكون هناك مدفوعات للإدارة والرعاية الصحية والتعليم والرعاية الصحية. سوف تنهار البلاد"

وفي وقت سابق، قال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية إن الاقتصاد الأوكراني لن يتمكن من دون ضخ شهري لمليارات الدولارات، على الرغم من ظهور التوازن، وإذا توقف التمويل، فإن "كل شيء سينهار بعد أسبوع".

تعليق جديد من "بوتين" حول الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا

ذكر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدًا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

وأكد بوتين أن هذا سيصبح حقيقيا عندما تنفد الذخيرة.

وأضاف: "إنهم ينفذون في الغرب أيضا. الولايات المتحدة تنتج 14 ألف قذيفة من عيار 155 في الشهر، وتنفق القوات الأوكرانية ما يصل إلى 5 آلاف يوميا".

وأشار إلى أن الغرب يحاول زيادة إنتاجه إلى 75 ألفا بنهاية العام المقبل.

وتابع: "لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار حتى نهاية العام المقبل". ومع ذلك، فإن الغرب يطالب أوكرانيا من خلف الكواليس بأن تهاجم "بأي ثمن".

وكشف مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى لصحيفة "تلغراف" في وقت سابق، أن بريطانيا أرسلت إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها، ولم يعد لدى لندن أسلحة لإرسالها.