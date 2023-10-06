تعادل مثير بين فاركو وسيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

الدوري المصري

حسم التعادل الايجابي الشوط الاول من مواجهة فاركو ونظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تعادل مثير في الشوط الاول

تقدم سيراميكا بالهدف الاول عن طريق جون إيبوكا فى الدقيقة 10، وأضاف الهدف الثاني اللاعب أحمد قندوسي فى الدقيقة 19، وسرعان ما تدراك فريق فاركو ناقوص الخطر لتشهد الدقيقة 41 الهدف الأول عن طريق اللاعب وليد علي فرج، ويدرك التعادل اللاعب سيف الدين مالك فى الدقيقة 44، لينتهي المنعطف الاول بنتيجة 2 ـ 2.

ولعب فاركو بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد سعيد شيكا .

خط الدفاع .. عبدالله بكرى ، محمود البدرى ، جابر كامل ، جيفرسون إنكادا .

خط الوسط .. كينجسلي سوكاري ، أحمد فؤاد ، محمد فخرى ، وليد على.

الهجوم .. عمرو جمال ، سيف تيرى.

كما لعب سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

