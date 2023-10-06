تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول بنادي الجونة، عن تشكيله لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري “ دوري نايل ” .

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود.

خط الوسط: أليو جاتا، محمد الدغيمي، أحمد بلهادي.

خط الهجوم: أيمن موكا، أرنود، جابريل.



ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتحاد السكندري تحت قيادة طارق العشري نظيره فريق الجونة ومدربه علاء عبد العال مساء اليوم الجمعة علي استاد الاسكندرية وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.