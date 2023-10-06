"التنمية المحلية" تتابع جهود محافظة مطروح في التعامل مع حالة الطقس

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة مطروح، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التي تعرضت لموجة من الطقس السيئ وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

تقرير هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأوضاع في مطروح:

أشار تقرير غرفة العمليات إلي سقوط أمطار من متوسطة الي شديدة علي مدن ومناطق عدة بمحافظة مطروح مساء يوم الأربعاء 4/ 10/ 2023 وهي وادي إسماعيل بالكيلو 4 ووادي الرمل والخروبة والقصر وسوق ليبيا، واستمرت أعمال رفع تجمعات المياه ومحاولة السيطرة علي الأزمة حتي يوم الخميس، كما تم إنشاء حواجز ترابية بطريق السلوم مسار سير وادي الخروبة الي البحر، كما أوضح التقرير عدم تأثير وادي إسماعيل بالكيلو 4 وبداية انخفاض منسوب المياه بالسد، وفي مدينة النجيلة تم عمل فتحات في الرصيف والجزيرة الوسطي لتصريف المياه وتسيير حركة المرور.

تضمَّنَ التقرير أنه في ظل تصاعد الأزمة قامت محافظة مطروح بطلب دعم من المحافظات المجاورة وتم وصول 13 سيارة شفط وسيارة واحدة خاصة بالأزمات من محافظة الإسكندرية وتوزيعها بالمناطق الساخنة، كما تم وصول 12 سيارة من محافظة البحيرة، إذْ تم وصول 5 سيارات من وادي النطرون، و4 سيارات من أبوالمطامير، وسيارتين من كفر الدوار وسيارة من بدر وتم توزيعهم أيضًا بالمناطق الساخنة، استمرار أعمال رفع التجمعات علي قدم وساق بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومعدات المحافظة وتكوين مجموعات عمل مع معدات الدعم، واستمرت العمل بذات الكفاءة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

أكد اللواء هشام آمنة أن مجموعات العمل تمكنت من رفع التجمعات بالمناطق الساخنة كافة، وهي: القصر والخروبة ومنطقتي سوق ليبيا واللوكس، وتم سد أماكن تسريب المياه الي المدينة، وتم فتح الطريق كليًا وشفط جميع المياه من الطريق الدولي ومنطقة السجل المدني وأمام عمارات الكيلو 4، إذْ تم إنهاء جميع الأعمال بهذه المناطق وإعادة الأمور إلي طبيعتها، وجارٍ استمرار العمل علي رفع التجمعات بالشوارع الداخلية، لافتًا إلي أنه جارٍ المتابعة مع المحافظة بشأن إجراءات ما بعد الأزمة وبحث الدروس المستفادة وتصحيح الأخطاء.

وجَّه وزير التنمية الملحية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، مشددًّا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

طالب وزير التنمية المحلية باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظة ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار.

شدد اللواء هشام آمنة علي استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات كافة، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية، مطالبًا المواطنين توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبًا للتعرض للحوادث المرورية.

كما وجَّه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بمطروح بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ووزارة التضامن لمتابعة الوضع المعيشي للأسر المتضررة من السيول والأمطار وإرسال المساعدات والمواد الغذائية والإعاشة اللازمة لهم.