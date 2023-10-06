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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عايزة تخلعني.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته في حدائق القبة

المتهم بإنهاء حياة
المتهم بإنهاء حياة زوجته بحدائق القبة

تلطخ باب الشقة بدماء ربة منزل في حدائق القبة، وصعد القاتل إلى سطح العقار، وبيده سكين، وجلس على حافة السطح وردد:    “عايزة تخلعني بعدما استولت على ممتلكاتي”.

 

 في أحد الشوارع الضيقة بحدائق القبة، يقف الشاب محمد محل بقالة، وإذ بطفل يخرج من شقة موظف وزارة الأوقاف "أحمد. ع" ويصرخ "أمي بتخرّ دم".

 

 قال الشاهد لـ “الوفد”: “هرولت سريعًا إلى الشقة التي أتى منها الصغير الخائف، لأجد والدته نائمة على وجهها وبها جرح نافذ في الرقبة، والأرض تحولت لبركة دماء”.

مسرح الجريمة 

صمت محمد دقائق، وأكمل حديثه المنظر يشيب، السيدة منى اتقتلت، لم أتحمل وخرجت مسرعًا من الشقة لأجد قطرات الدماء على السلم.

 

تتبع محمد آثار الدماء ليصل إلى "أحمد. ع" المتهم وزوج المجني عليها، موضحًّا أنه وجده يجلس على حافة سطح المنزل، ويمسك في سكين تقطر الدماء منه.

 

 أكمل الشاهد، أنه سأل المتهم، والشهير بأبوفارس: "ليه عملت كده؟"، ليرد كتبت 3 شقق وقطعة أرض في بني سويف باسمها، وعندما احتجت منها مبلغًا ماليًّا أو استرداد أملاكي، أتفاجا برفعها دعوى خلع ضدي: "أم ولادي عايزة تخلعني".

 

 التقط محمود صاحب محل بقالة طرف الحديث، ويقول المتهم لم يهرب، وانتظر قدوم الشرطة للقبض عليه، ولم يترك أداة الجريمة، حتى وصول الأجهزة الأمنية.

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحدائق بلاغًا بمقتل سيدة على يد زوجها في شارع جانبي من ترعة القبة.

 

 انتقلت قوة أمنية وبرفقتهم سيارة الإسعاف، وتبين وفاة السيدة بجرح نافذ في الرقبة، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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