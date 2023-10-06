الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق.. وارتفاع الصويا والأولين

زيت الطعام
زيت الطعام

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة تباينها، بالرغم من ارتفاع سعر زيت الصويا بمقدار 200 جنيه للطن، والأولين بنحو 100 جنية للطن، وساد الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية عند تجار الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

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أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة

 

زيت الطعام

 

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40.000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

 

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ارتفاعًا في قيمته بنحو 200 جنيه، مسجلًا 45,200 جنيه للطن.

 

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,000 جنيه للطن.

 

زيت الأولين

وقفز سعر زيت الأولين، بمقدار 100 جنيه، مسجلًا 44,700 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

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