الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973.

 

 وأكدت وزيرة الهجرة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها .. وكل عام وأنتم بخير".

 

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبلت الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.
 

 كما استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، و«هان بيتر موليما»، سفير المملكة الهولندية في مصر، والاستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.
 

مواد متعلقة

توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج.. تفاصيل

خطط لارتياد أسواق جديدة تصل بخدماتها لعدد أكبر من المصريين بالخارج

الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا تحي ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الهجرة تؤكد: الاستثمار العقاري على رأس اهتمامات المصريين بالخارج

العبيدي: بيان الاتحاد الأوروبي تدخل سافر في شؤون مصر وعلى الأوربيين الانشغال بأحوال شعوبهم

الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر

وزيرة الهجرة تبحث الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج.. تفاصيل

رئيس الجالية المصرية بروسيا يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر
الجريدة الورقية