وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973.

وأكدت وزيرة الهجرة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها .. وكل عام وأنتم بخير".

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبلت الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.



كما استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إريك فان ديربيرج، وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، و«هان بيتر موليما»، سفير المملكة الهولندية في مصر، والاستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.

