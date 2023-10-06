مصرع شخص وإصابة اثنين في حادثى بسوهاج

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران بإصابات وجروح خطيرة وكدمات في حادثى سير منفصلين بدائرة مركز المنشاة في جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارين بالحادثين من مأمور مركز شرطة المنشاة، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول لقى محمود. أ «30 سنة» ويقيم بدائرة المركز، مصرعه على إثر اصطدام دراجة بخارية يقودها بتروسيكل قيادة محمد. أ «32 سنة- سائق»، ووقع الحادث بسبب خروج مفاجئ للدراجة البخارية من أحد الطرق الفرعية واصطدامه بالتروسيكل.

ووقع الحادث الثانى على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، حيث اصطدمت سيارة «نقل بمقطورة» قيادة علاء.م «35 سنة- سائق» بسيارة «ربع نقل» قيادة محمد. ش «65 سنة- سائق»، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأولي مما أدي إلى إنحرافه وإصطدامه بالسيارة الثانية، ونجم عن الحادث إصابة قائدى السيارتين بإصابات وجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.