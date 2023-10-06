أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة.. "الكرتونة دوخت الناس"

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية استقرارا على أخر معدلات سعرية لها، وسجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 136 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية لدى المستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البيض اليوم الجمعة

البيض

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 136 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 145 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 136 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ138 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 145 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وبشكل يومي يبحث العديد من المواطنين في مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار البيض اليوم الجمعة 6-10-2023، باعتبارها من اهم السلع الغذاية للمواطنين، إذ شهدت استقرارًا في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.