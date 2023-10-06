الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط عاطلين وبحيازتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، من ضبط عاطلين وبحيازتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين بدائرتي قسم شرطة السلام ثان وقسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة.

 

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الآتية:

 

ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار.

 

 

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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الجريدة الورقية