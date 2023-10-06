ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السوق المحلي.. بكام البلدي النهاردة

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواخن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية للمستهلك ارتفاعًا كبيرًا للقيمة التسعيرية لاسعار الفراخ، باستثناء سعر الفراخ البيضاء والتي ثبتت على تسجيلها أخر قيمة سعرية لها والتي تقدر بنحو 85 جنيهًا للكيلو بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في السوق المحلية، حرصا منها على الوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار الدواجن في الاسواق المحلية والمزرعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الاسواق المحلية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 85 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

بينما قفز سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 110 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ارتفاعًا وصل لنحو 122 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

بينما سجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 190 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.