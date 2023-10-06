نادر السيد مديرًا فنيًا لـ النجوم

استقر نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على التعاقد مع نادر السيد لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلفًا لسعيد عبدالعزيز الذي رحل عن تدريب الفريق.

يقود نادر السيد الفريق بداية من الجولة الثالثة أمام فريق القناة على ستاد بنى سويف.

وكان سعيد عبدالعزيز المدير الفني للنادي استقال من تدريب الفريق، عقب خساره الفريق بثنائية أمام نادي أسوان، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين.

وتعاقد نادي النجوم مع سعيد عبدالعزيز لتولي تدريب الفريق بدورى المحترفين بالموسم الجديد والتى جاءت نتائجه من الفريق تعادلا سلبيا أمام فريق مكادي بالجولة الأولى، وتلقي الخسارة من فريق أسوان بثانئية ضمن منافسات الجولة الثانية.