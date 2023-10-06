فوده يهدى درع محافظه جنوب سيناء الى القائد العام لشرطه دبي

اهديخالد فوده محافظ جنوب سيناء درع محافظه جنوب سيناء الى القائد العام لشرطه دبي تقديرا لجهوده في اقامه منتدى المرونه العالمي

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المرونه العالمي المنعقد باماره دبي بدوله الامارات العربيه المتحده في الفتره من خمسه الى 6 اكتوبر الجاري الذي تنظمه شرطه دبي بالتعاون مع مكتب الامم المتحده للحد من مخاطر الكوارث ،

لبى المحافظ دعوه الغداء بنادى ضباط الشرطة بدبى التي اقيمت تكريما للمشاركين في هذا المنتدى الكبير والذي يشارك فيه ما يزيد عن 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدث من جميع انحاء العالم ،وبحضوراللواء محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث واللواء على عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبى ،ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باهداء درع محافظه جنوب سيناء للفريق عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطه دبي تقديرا لجهوده الكبيره في اقامه هذا المنتدى العالمي الهام.

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