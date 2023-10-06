خلال حملة أمنية.. ضبط 48 كيلو جرام من الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية

اسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وبالتنسيق مع مديريات أمن الإسكندرية ، المنوفية ، جنوب سيناء ، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام.

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" –بندقية خرطوش – طلقات نارية.

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية")بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –فرد محلى–طلقات نارية.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.