ارتفاع قتلى الهجوم الصاروخي في غروزا الأوكرانية إلى 52 شخصًا

ارتفع عدد القتلى نتيجة الهجوم الصاروخي الروسي على قرية غروزا في خاركيف، ارتفع إلى 52 شخصًا، وفق لما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف.

وقال سينيهوبوف في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية: "الآن لقي 52 شخصاً حتفهم نتيجة لهذا الهجوم الصاروخي وأن العديد من الضحايا في حالة خطيرة".

وبحسب قوله، فإن المختصين يواصلون العمل في مكان الحادث "للتأكد من انتشال جميع الجثث والأشلاء"، فضلا عن التعرف على هوياتهم.

يذكر أن روسيا شنت هجوما أمس الخميس (على الأرجح بصاروخ إسكندر-إم) على مقهى في قرية غروزا، منطقة كوبيانسكي في المنطقة. وفي وقت الهجوم، كانت هناك مراسم عزاء في المكان.

وبحسب سينيهوبوف، تم إعلان أيام الحداد على الضحايا في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في منطقة خاركيف.

وأعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تستهدف مطلقاً البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وذلك بعدما اتهمت كييف موسكو بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي في قرية غروزا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافاً مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون".

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