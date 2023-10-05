بوتين: "خلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية"

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب كان يسعى لتوسيع حدود الناتو باتجاه حدود روسيا، والآن يقوم بالشيء نفسه في الشرق، بالقرب من حدود الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

قال بوتين خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس: "نرى أن أحد أساليب الاستفزاز وخلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، لتوسيع الناتو باتجاه الحدود الروسية دون أي رادع".

تابع: "وهم يقومون بنفس الشيء في الشرق، إذْ يشكلون مختلف التجمعات العسكرية المغلقة، وهم يكررون هناك نفس الأخطاء التي ارتكبوها في أوروبا".

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت في سبتمبر عام 2021 عن تشكيل تحالف عسكري جديد تحت اسم “أوكوس”، ويشير المراقبون إلى أن أحد أهداف الحلف الجديد ردع نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بوتين يُشيد بالعلاقات بين روسيا والعراق ويُرحّب بزيارة السوداني:

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن علاقات جيدة تربط بين موسكو وبغداد، مُشيرًا إلى وجود أصدقاء كُثر لروسيا في بغداد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

قال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "لدينا علاقات جيدة جدًّا مع العراق، ونرحب بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى روسيا".

كما أكد أن العراق وروسيا لديهما الكثير من القضايا المشتركة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

أضاف: "هناك قضية أخرى مهمة للغاية في المجال الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية".