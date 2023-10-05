سيناتورة أمريكية تُطالب بالتوقف عن إشعال الصراع في أوكرانيا

طالبت عضوة مجلس النواب الأمريكي، "مارجوري تايلور جرين"، الكونجرس بالتوقف عن إشعال الصراع في أوكرانيا، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وكتبت جرين عبر منصة "إكس"، بعد لقائها مع المشاركين في احتجاج على المساعدات لأوكرانيا أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، أن أعضاء الكونجرس قد يختلفون حول أشياء كثيرة، ولكن يجب أن يتفق الكونجرس الأمريكي على أنهم بحاجة إلى التوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا.

وشددت عضوة الكونجرس الأمريكي، على أن "السلام وحرية التعبير يجب ألا يكونا قضية حزبية".

وأكدت جرين، أن "الأعمال العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".

بوتين: خلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب كان يسعى لتوسيع حدود الناتو باتجاه حدود روسيا، والآن يقوم بالشيء نفسه في الشرق، بالقرب من حدود الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس: "نرى أن أحد أساليب الاستفزاز وخلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، لتوسيع الناتو باتجاه الحدود الروسية دون أي رادع".

وتابع: "وهم يقومون بنفس الشيء في الشرق، حيث يشكلون مختلف التجمعات العسكرية المغلقة. وهم يكررون هناك نفس الأخطاء التي ارتكبوها في أوروبا".

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت في سبتمبر عام 2021 عن تشكيل تحالف عسكري جديد تحت اسم "أوكوس". ويشير المراقبون إلى أن أحد أهداف الحلف الجديد ردع نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.