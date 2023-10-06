مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أقيمت عصر اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي أستضافتها مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

إقرأ أيضًا..

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقع فيوتشر في مجموعة قوية تضم كل من اتحاد العاصمة الجزائري بطل النسخة الماضية ، الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي .



تستعرض " بوابة الوفد " مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في دور المجموعات

الجولة الأولي : فيوتشر - سوبر سبورت الجنوب إفريقي يوم 26 نوفمبر .

الجولة الثانية : الهلال الليبي - فيوتشر يوم 3 ديسمبر.

الجولة الثالثة : اتحاد العاصمة الجزائري- فيوتشر يوم 10 ديسمبر

الجولة الرابعة : فيوتشر - اتحاد العاصمة الجزائري يوم 20 ديسمبر.

الجولة الخامسة : سوبر سبورت الجنوب إفريقي - فيوتشر يوم 25 فبراير .

الجولة السادسة: فيوتشر - الهلال الليبي يوم 3 مارس.



وكان فريق مودرن فيوتشر تأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور ال٣٢ بكأس الكونفدرالية الإفريقية.