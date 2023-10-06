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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يصطدم بإتحاد العاصمة في مجموعة قوية بكأس الكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الافريقة والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة الفريق الكروي بنادي  فيوتشر في المجموعة الأولي والتي تضم عددًا من الأندية القوية بالقارة .

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وضمت مجموعة الأولى التي وقع بها، فيوتشر في كأس الكونفدرالية كلاً من " الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي ، إتحاد العاصمة الجزائري ".

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، بعد الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة ٤-٢ بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب من دور ال٣٢ بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأجريت قرعة الكونفدرالية الأفريقية، منذ قليل بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 في مرحلة دور المجموعات بالمسابقة،  بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وبدأت مراسم سحب قرعة الكونفدرالية منذ قليل بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وتبدأ قرعة دوري الأبطال في الرابعة عصرًا.

يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر، في كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

تصنيف فرق الكونفدرالية:


التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.
التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي
التصنيف الثالث: أبو سليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.
التصنيف الرابع: الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي ، سيخوخون الجنوب إفريقي.

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