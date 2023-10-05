رسمياً.. مودرن فيوتشر يتأهل للمشاركة في السوبر المصري

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر رسميًا إلى بطولة كأس السوبر المصري، بنظامها الجديد، وذلك عقب خسارة إنبي أمام الأهلي اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وخسر فريق إنبي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر.

وبالتالي يضمن فريق مودرن فيوتشر المشاركة في بطولة السوبر المصري، بصفته رابع الدوري المصري، بدلًا من بطل كأس مصر الذي سيكون أحد الفرق المشاركة فعليًا في السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويشارك في البطولة كل من بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين أخريين سيتم اختيار فريقاً بناء على مركزه في الدوري.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر القادم، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.