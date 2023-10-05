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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس إنبي: اقترحت إقامة مباراة فاصلة مع فيوتشر لتحديد المتأهل للسوبر

أيمن الشريعي رئيس
أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه اقترح إقامة مباراة فاصلة مع فيوتشر لتحديد المتأهل لبطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد الذي يضم 4 أندية في الإمارات.

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وقال الشريعي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه لا توجد لوائح تفيد بمشاركة الفريق الرابع في النظام الجديد للسوبر المحلي.

وأضاف:" طالبت بحقي في إقامة مباراة فاصلة مع فيوتشر في ظل غموض اللوائح ولن أتخذ إجراءات في هذا الصدد".

وتابع:" هناك أزمات في إدارة المسابقات ، لا أقول أن هناك تعنت ضد إنبي أو ضدي شخصياً ولكن يجب مراجعة الأمور في الفترة القادمة".

وأشار إلى أن فريقه لعب العديد من المباريات نهاراً مؤكداً أنه يجب مراجعة هذه البيانات وتخطيط مباريات الدوري بشكل أفضل.

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر :

وحقق الأهلي الفوز على إنبي في المباراة التي جمعتهما أمس بثلاثية سجلها علي معلول من ضربة جزاء وأنتوني موديست و إمام عاشور في الدقائق 33 و 51 و 86، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.

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