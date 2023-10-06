اليوم.. سيدات يد الأهلي يواجهن بيترو أتليتك بنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بنظيرتهن في فريق بيترو أتليتكو الأنجولي، اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.

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تقام المباراة سيدات الأهلي وبترو أتلتيكو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى خلالها الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

عقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد لتقديم أفضل ما يمكن من أجل التأهل للمباراة النهائية بالبطولة.



قائمة سيدات يد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية

منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.