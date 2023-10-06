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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي يلتقي بي أم سي الكونغولي في نصف نهائي أفريقيا..اليوم

يد الأهلي
يد الأهلي

يواجه الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق بي إم سي الكونغولي، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو برازافيل.

تبدأ المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق الفوز والوصول للنهائي للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يعقد المدرب ديفيد ديفيز المدير الفني للأحمر، محاضرة أخيرة للاعبي لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة وتنفيذها في اللقاء المرتقب. 

قائمة فريق رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبدالرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
 

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