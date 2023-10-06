بعد استشهاد شابين.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل بلدة "حوارة" الفلسطينية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز "زعترة" العسكري جنوب مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، وجميع مداخل بلدة "حوارة" الفلسطينية، وذلك بعد ليلة من عدوان المستوطنين وقوات الاحتلال، أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين أحدهما برصاص مُستوطن.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال منعت مركبات الفلسطينيين من المرور، وسط اشتباكات بين سكان نابلس وقوات الاحتلال والمستوطنين وحالة اضطراب شديدة في المُحافظة.

وكانت بلدة "حوارة" تعرضت لهجوم من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، استمر حتى ساعات فجر، وأسفر ذلك عن أضرار بمُمتلكات المواطنين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها "حوارة" عدوانًا من قبل المُستوطنين كونها نقطة تماس بين السكان الفلسطينيين والمُستوطنين الإسرائيليين الذين يسكنون المُستوطنات المنتشرة بشكل سرطاني وغير قانوني في مُحيط المحافظة المذكورة.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، استُشهد شابان فلسطينيان، مُتأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة شوفة القريبة من مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، فيما زعم الاحتلال بأنهم أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقال شهود عيان إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "شوفة"، وهما من مُخيم "طولكرم"، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه قام "بتحييد" فلسطينيَّين بالقرب من بلدة شوفة، بعدما أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

ونشر الجيش صورة لسلاح آلي قال إنه تم العثور عليه مع الفلسطينيين.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوبهم.

وقال أحد الشهود "الاشتباكات كانت متواصلة، الجيش الإسرائيلي دخل بعشرات الآليات إلى المخيم". وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح طفيفة خلال العملية التي اعتُقل فيها فلسطيني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حفاظا على أرواح الطلبة.

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