الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جنازة شهيد في نابلس ويُهاجم الصحفيين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد الفلسطيني لبيب ضميدي (19 عامًا) في بلدة "حوارة" جنوب نابلس، والتي تتعرض لغلق كامل من قبل قوات الاحتلال.

وهاجم جنود الاحتلال الجنازة، أثناء تشييع جثمان الشهيد إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة عليه وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث تصدى لهم آلاف المشيعون، الذين حملوا الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، مرددين التكبيرات والهتافات الغاضبة.

وكان الشهيد ضميدي ارتقى برصاص مستوطن، خلال عدوان المُستوطنين الكبير على البلدة طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم الجمعة.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من التغطية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، استُشهد شابان فلسطينيان، مُتأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة شوفة القريبة من مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، فيما زعم الاحتلال بأنهم أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقال شهود عيان إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "شوفة"، وهما من مُخيم "طولكرم"، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قام "بتحييد" فلسطينيَّين بالقرب من بلدة شوفة، بعدما أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

ونشر الجيش صورة لسلاح آلي قال إنه تم العثور عليه مع الفلسطينيين.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوبهم.

وقال أحد الشهود "الاشتباكات كانت متواصلة، الجيش الإسرائيلي دخل بعشرات الآليات إلى المخيم". وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح طفيفة خلال العملية التي اعتُقل فيها فلسطيني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حفاظا على أرواح الطلبة.

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