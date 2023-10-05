إطلاق نار يستهدف مركبة إسرائيلية وجيش الاحتلال يُطارد المُنفذ

استهدفت عملية إطلاق نار مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس في الضفة الغربية، حسبما أفادت "القناة 14" العبرية، مساء اليوم الخميس

وقالت القناة العبرية، إن العملية لم تسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تطارد المنفذ.

وذكرت "القناة 14" العبرية بأن مستوطنة أصيبت بالهلع بعد إطلاق النار على مركبتها في حوارة، وأشارت إلى أن إطلاق النار أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال القوات تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثا عنه.

وبحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، فقد هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية وكانت تقل شخصين بالغين وطفلا.

وأفاد شهود عيان كانوا قريبين بأنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقا لمنظمة إنقاذ بلا حدود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

أغلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت الفلسطينيين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.