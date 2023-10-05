استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم

استُشهد شابان فلسطينيان، اليوم الخميس، مُتأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة شوفة القريبة من مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، فيما زعم الاحتلال بأنهم أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقال شهود عيان إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "شوفة"، وهما من مُخيم "طولكرم"، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قام "بتحييد" فلسطينيَّين بالقرب من بلدة شوفة، بعدما أطلقا النار على مركبة إسرائيلية.

ونشر الجيش صورة لسلاح آلي قال إنه تم العثور عليه مع الفلسطينيين.

مواجهات عنيفة بطولكرم

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوبهم.

وقال أحد الشهود "الاشتباكات كانت متواصلة، الجيش الإسرائيلي دخل بعشرات الآليات إلى المخيم". وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح طفيفة خلال العملية التي اعتُقل فيها فلسطيني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حفاظا على أرواح الطلبة.

وفي نابلس قال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن قوة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين والجزء الشرقي من نابلس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين منطقة قبر يوسف لأداء طقوس دينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجراح، فيما أصيب أكثر من 180 بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

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