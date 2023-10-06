بخط يد السادات.. خطاب إعلان حرب أكتوبر وتحرير سيناء

50 عامًا على تحرير الأرض ورد الكرامة وانتزاع الحق بالقوة من العدو الإسرائيلي، إذ نجحت القوات المسلحة المصرية بالعزيمة والإرادة والعمل وإعادة بناء الجيش في تكبيد إسرائيل خسائر ضخمة على المستويات كافة سواء المادية أو المعنوية.

حرب أكتوبر، تلك الملحمة العسكرية التي أصبحت تُدرس في كل الكليات العسكرية على مستوى العالم، لم تأتِ من فراغ، بل بقيادة بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، وشعب صامد غيور على الأرض والعرض.

وفي 5 أكتوبر 1973، الموافق 9 رمضان 1393، وجه الرئيس محمد أنور السادات خطاب إلى وزير الحربية آنذاك الفريق أول أحمد اسماعيل علي، بشن الحرب على إسرائيل وتحرير أرض سيناء في 6 أكتوبر 1973.

وتنشر "الوفد" في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، صورة الخطاب.

خطاب إعلان حرب أكتوبر

توجيه استراتيجي من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة

إلى الفريق أول أحمد اسماعيل علي، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

بناء على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم مني في أول أكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجي، قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية:

إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار إعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973. تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة من الأفراد والأسلحة والمعدات. العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة. تنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو التعاون مع القوات المسلحة السورية.