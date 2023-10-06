تأييد المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في الهيروين وأيدت حكم السجن المشدد الصادر ضده لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم أحمد.ع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة جوهر الهيروين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مائتي ألف جنية عما أسند إليه ومصادرة المخدر والأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفي السابق شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الأمنية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الــ24 ساعة، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، إذ أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهم لــ 37 منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن أسيوط ضبط عدد (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14متهم لـ "11منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (518) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة (3 متهمين).