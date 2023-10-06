انطلاق معرض "أوتوتك" لخدمات مابعد البيع للسيارات "15 أكتوبر"

يستعد معرض "أوتوتك" المتخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية، وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش، للانطلاق من جديد بعد فترة غياب في دورته الخامسة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

مشاركة 200 شركة محلية ودولية

ويضم المعرض الذي ينطلق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، وتنظمه شركة "إنفورما ماركتس" الرائدة في مجال المعارض الدولية أكثر من 200 شركة محلية ودولية متخصصة من 15 دولة حول العالم، حيث يغطي المعرض كافة القطاعات الخاصة بالصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع، مثل: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإليكترونيات والنظم، تعديل السيارات والإكسسوارات، الزيوت والتشحيم.

وقالت هناء يوسف، مدير عام المعرض "إن سوق السيارات يعد من الصناعات الأكثر نمواً بشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتظل مصر من الأسواق الهامة بالمنطقة لتمتعها بمعدل نمو اقتصادي سريع، إلى جانب خصائص ديموغرافية إيجابية وموقع إستراتيجي. كل ذلك يجعل من "أوتوتك" المنصة الأنسب والأشمل لخدمة قطاع ما بعد البيع للسيارات بالمنطقة". وأضافت هناء أن السوق الإقليمي يتمتع بمؤشرات إيجابية بسبب الدعم الحكومي المتزايد في مصر بهدف تعزيز وتطوير صناعة السيارات بأكملها".

توطين صناعة السيارات

وفي ذات السياق، قال هاني خفاجة، مدير عام إنفورما ماركتس مصر: "تعمل الحكومة المصرية بجد على توطين صناعة السيارات في مصر، ومحاولة جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر في هذا المجال تحقيقًا للرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتعد عودة معرض أوتوتك إشارة قوية لاهتمام السوق المصري المتزايد بهذا المجال فالمعرض له دور بارز في جمع كافة القطاعات العاملة في الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع تحت سقف واحد مما يعزز من الجهود الحكومية بهذا الصدد".

وأكد خفاجة، "أن المعارض المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر لا تقتصر فقط على الجانب الاستثماري إنما أيضا تضم خبراء من جميع المجالات للمساهمة في تطوير القطاعات المختلفة التي نعمل بها، كما يتم عرض أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير تلك القطاعات خلال المعارض المختلفة التي نقوم بتنفيذها في مصر".

يقام على هامش معرض "أوتوتك" مؤتمرا يضم مجموعة متنوعة من المتحدثين من أهم الهيئات بمجال الصناعات المغذية للسيارات، التي ستناقش موضوعات متنوعة منها "نقص قطع الغيار والوضع الحالي للاستيراد، التكنولوجيا وتحديات تجميع المصانع، الوضع الحالي والمستقبلي للمركبات الكهربائية في مصر، إعادة التدوير والاستدامة لإطارات السيارات والبطاريات، وتفكيك المركبات للاستفادة من القطع".