أوهمهم بالسفر.. ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من قيام عاطل "له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

وأنشأ وأدار العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامي من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات في مجالات مختلفة بمرتبات مجزية مقابل إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مختلفة للسير في إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

عقوبة النصب

كما قال حسام السنهوري، المستشار القانوني، إن مصر تعد دولة قانون ومؤسسات من الدرجة الأولى، مطالبا المواطنين بالإطلاع على القوانين الهامة من باب العلم والمعرفة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جيسي العاصي مقدمة برنامج "بر الأمان" الذي يبث على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن هناك أساليب يقوم بها النصابين تجاه الضحايا للحصول على الأموال عن طريق إستدراج الأبرياء للوصول لهدفم الخبيث.

وأوضح السنهوري، أن النصاب يمتلك قدرة كبيرة من الذكاء إزاء القيام بدوره في النصب على ضحاياه عن طريق الاحتيال، مضيفا أن النصاب يقوم بوهم الضحية بمشروع مربح خلال فترة قصيرة، لكي يستدرجه ويحصل على أكبر كم من الأموال .

وتابع: "يجب أن يتم التفرقة بين النصب وشركات توظيف الأموال التي تفوق نسبة فائدة البنوك"، موضحا أن طمع الضحايا في الحصول على المكسب السريع وذكاء النصاب وراء النصب عليهم.

وطالب المحامي المواطنين والضحايا الذين تم النصب عليهم بدعوى توظيف الأموال واستثمارها، برفع قضايا على هؤلاء النصابين لكي يتم منعهم من السفر، والقبض عليهم، مشددة على أن أقصى عقوبة النصب والاحتيال التي أقرها قانون العقوبات تقدر بـ٣ سنوات.

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