نشرة الحوادث| يمني نصب على المستثمرين في 10 ملايين دولار.. وضبط مالك مكتب استشارات وهمية

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وفاة شخص وإصابة آخرين في انقلاب مينى باص بمصر الجديدة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شخص وإصابة 12 آخرين بسبب حادث انقلاب مينى باص أعلى الطريق نطاق مصر الجديدة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب المينى باص أعلى الطريق، ونتج عن ذلك مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.





تفاصيل نصب يمني على المستثمرين في 10 ملايين وهروبه



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب متهم يمني الجنسية ومعه آخرين على المواطنين حيث يزعم أنه آحد رجال الأعمال بمجال البترول وأنه يعتزم شراء الأبار المصرية حيث تمكن من الاستيلاء على 10 ملايين دولار من عدد من المستثمرين الأجانب بمصر.



وقال عصام فراج محامي المجني عليهم، لـ الوفد، إنه تم تحرير محضر رقم ٤٩٤٩٧٠ عرائض النائب العام، في جريمة نصب قام بها أحد المقيمين بمصر يمني الجنسية ويلقب بمستريح اليمنين الجديد .

وأضاف أنه أوهم ضحاياه من الأجانب المقيمين بمصر أنه أحد رواد الأعمال بمجال البترول وأنه يعتزم شراء الأبار المصرية وجمع نحو 10 مليون دولار من عدد من المستثمرين الأجانب بمصر .

وذكر أن هؤلاء المستثمرين فور اكتشافهم الواقعة توجهوا لي أنا وزميلي إسلام أحمد الأحمدي المحاميان بالاستئناف العالى حيث قمنا بتحرير عدد من البلاغات التى وضعت تحت عناية المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل على قدم وساق لضبط المتهم الهارب داخل البلاد، وشركاه.

ضبط مالك مكتب استشارات وهمية بالجيزة



تمكن رجال المباحث الأموال العامة من ضبطت صاحب مكتب استشارات هندسية وهمي لتزوير أوراق التصالح في مخالفات البناء للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين في تقنين أوضاعهم، بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.



وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة زاعمًا لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ).



منتهية الصلاحية.. ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص



تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية حلوى المولد، ملبن مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.





وعثر بداخل المصنع على طن دقيق فاخر، 670 كيلو جرام حلوى المولد ملبن، 175 كيلو جرام نشا، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.

