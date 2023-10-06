ضربوه على رأسه.. التحقيق في سرقة فيلا راجل بالمعاش وزوجته بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة رجل وزوجته للسرقة على يد 3 ملثمين في منطقة كرداسة والاستيلاء على بعض منقولاتهما.

وطالبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود وسماع أقوالك حول ملابسات الحادث.

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل تعرض رجل وزوجته للسرقة على يد 3 ملثمين في منطقة كرداسة، وتبين أن المتهمين وثقوهما بأفيز بلاستيكي، واستولوا على بعض الأموال.



تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ 3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى، واستولوا على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية) ولاذوا بالهرب.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاملان ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (فرد محلى وطلقات نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على المتهم بسرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ" بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها "عملات مالية "محلية وأجنبية" , بعض المصوغات الذهبية" وفوجئ بعدم تواجد "حارس الفيلا".

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن "حارس العقار" المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.



بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.