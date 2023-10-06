القوات الروسية تقصف زابوريجيا 156 مرة خلال يوم

أعلن يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت 23 مستوطنة تابعة للمنطقة 156 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو في بيان "تعرضت عدة بلدات في زابوريجيا للقصف 156 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأضاف أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين وستيبوفي وأوريخي وكاميانسكي.

وأشار إلى أن القصف أسفر تضرر 13 من المباني السكنية والبنية التحتية، غير أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا من السكان.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي قصف 22 بلدة تابعة للإقليم.

وذكر مالاشكو في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "أن الجيش الروسي نفذ 128 ضربة استهدفت 22 بلدة تابعة للإقليم، منهم 4 هجمات بالمدفعية الثقيلة على بلدات نوفودانيليفكا ومالا توكماشكا و10 هجمات بطائرات دون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وتيميريفكا و5 هجمات جوية على أوريكيف ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 109 هجمات بالمدفعية استهدفت أراضي البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، بما في ذلك هوليبول وزاليزنيتشن ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وبيلوهريا وبريوبرازينكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وكاسيانسكي.

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن 18 بلاغًا بشأن تدمير المباني السكنية والمباني الملحقة والبنية التحتية ولكن لحسن الحظ لم يصب أي من السكان المحليين.



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