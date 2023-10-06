الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة وفاة 3 أشخاص في حادث سير بأطفيح

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات حادث وفاة 3 أشخاص نتيجة انفجار إطار سيارة نقل، أثناء إصلاحه داخل ورشة في أطفيح، كما تم معاينة مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وإعداد تقرير عن تفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع 3 أشخاص داخل ورشة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل، و تزويده بالهواء، تعرض للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة.

وتم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فيما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.