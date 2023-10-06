عبدالشافي: ديربي جيدة يرسم خارطة طريقة الأهلي وهذة نصيحتي للاعبين

تحدث محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك الحالي ولاعب نادي الأهلي السعودي السابق، عن ما يحتاجه الراقي لتحقيق الانتصار اليوم أمام نظيره الاتحاد في ديربي جده، مساء اليوم الجمعة.

عبدالشافي: ديربي جيدة يرسم خارطة طريقة الأهلي

أكد عبدالشافي أن ديربي جدة اليوم سيكون مهمًا بالنسبة لمسيرة الفريق الأخضر في المنافسة هذا الموسم، خاصة من النصر في الجولة السابعة وتعادلة في الجولة الثامنة.

أضاف عبدالشافي أن فقدان الاهلي 5 نقاط في آخر جولتين تسبب في تراجع الفريق للمركز السادس بالترتيب، ويحتاج بالفعل لتحقيق الانتصار اليوم ضد الاتحاد ليرفع من معنويات اللاعبين، وليكون دفعة للمزيد من الانتصارات.

حذر محمد عبدالشافي من فقدان النقاط اليوم أمام الاتحاد والذي سيؤثر على الفريق في مستقبل المسابقة، فاللقاء يمثل مرحلة عنق الزجاجة والانتصار بمثابة الخروج منها.

نصيحة عبدالشافي للاعبي الأهلي

كل ما على اللاعبين فعلة اليوم أمام الاتحاد هو تحمل المسؤولية وتقديم كل المستوى، خاصة لأن الفريق يحتاج لانتصار يعيد له الثقة، واختتم الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي أنه يثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الانتصار اليوم.