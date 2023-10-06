لامين يامال ليس الاول.. خروج النني بسبب المعدة يثير الجدل في العالم

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تبديل بخروج النجم الشاب لامين يامال من مواجهة الفريق أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، والذي كان بسبب آلام معدة موهبة البلوجرانا، مما يعيد إلى الذاكرة ما تعرض له محمد النني من قبل في احد مباريات أرسنال ضد ساوثهامبتون.

خروج لامين يامال يثير سخرية الجمهور

خرج لامين يامال في الدقيقة 70 من مواجهة برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وكان السبب ليذهب إلى المرحاض ثم ليعود من جديد ويكمل اللقاء، وبعد أن سمح له تشافي بذلك غاب اللاعب حتى الدقيقة 80 ولم يعود للملعب ولعب الكتالوني بعشرة لاعبين.

قرر تشافي إجراء تبديل بنزول ماركوس ألونسو بدلًا منه بعدما طال غياب لامين، واكدت التقارير أن السبب هو أن يامال عانى من آلام في المعدة كانت السبب في طلبه الذهاب إلى المرحاض.

خروج النني بسبب المعدة يثير الجدل

خسر فريق أرسنال الإنجليزي من نظيره ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في المواجهة التي شهدت خروج محمد النني في الدقيقة 42، ولم يعرف أحد سبب الإصابة التي دفعت فينجر لتبديل اللاعب المصري.

وعقب المواجهة التي جمعت بين أرسنال وساوثهامبتون كشف فينجر عن إصابة النني وما يُعاني منه، ومؤكدًا أنه كان مريض قبل اللقاء وهي ليست إصابة، كان لديه مشكلة في معدته او إسهال.