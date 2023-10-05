"حرب أكتوبر حرب العروبة والمجد" محاضرة تثقيفية بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، محاضرة ثقافية بعنوان "حرب أكتوبر حرب العروبه والمجد" حاضرها احمد زيدان موجه بالإدارة التعليمية بالفرافرة

يأتي ذلك ضمن خطة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى نصر اكتوبر والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

وتمت المحاضرة بحضور جمع غفير من الأطفال والشباب والمهتمين بالتاريخ، حيث تحدث أحمد زيدان عن أهمية الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973، وكيف أنها كانت معركة العزة والكرامة للشعوب العربية. كما تطرق إلى أهمية التضحيات التي قدمها جنود الجيش المصري والجيوش العربية الأخرى لتحرير الأراضي المحتلة، وتأكيد عزيمة الأمة العربية في الدفاع عن حقوقها وسيادتها على أرضها.

وأثنى المتحدث على الأدوار الريادية التي لعبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات في إعادة بناء الدولة المصرية وتحقيق التطور في مختلف المجالات.

وفي نهاية المحاضرة، قدم أحمد زيدان التهاني للحضور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا على أهمية استمرار التوعية بالحدث الوطني وتعزيز الانتماء والوحدة الوطنية.

محاضرة تثقيفية تنظمها مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة