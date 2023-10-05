جمال عبدالرحيم: الصحافة المصرية كان لها دور كبير في انتصارات حرب أكتوبر

أكد الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الصحافة المصرية كان لها دور كبير في انتصارات أكتوبر المجيدة، إضافة إلى دورها الواضح، فى حرب الاستنزاف.

وأوضح عبدالرحيم، خلال كلمته بالاجتماع التشاوري لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر النقابة، أنه تم فقد زميلين خلال أحداث الحرب، خاصة الدور المعنوي للشعب مشيرًا إلى أن هناك ٥٠ صحفيًا شاركوا فى نقل أحداث الحرب.

وطالب سكرتير عام نقابة الصحفيين رئيس الاتحاد أن يتبنى الاتحاد دورات تدريبية متخصصة فى السلامة المهنية، مؤكدًا أن ما حدث فى إعصار ليبيا كان جديد علينا وهناك صحفيون تضرروا من أحداث الإعصار فى ليبيا وأيضا فى زلزال دولة المغرب.

يعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: "رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل