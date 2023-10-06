بدون بيض.. أسهل طريقة لعمل دونات في المنزل

تعتبر دونات بدون بيض، وهي وصفة مميزة من حلى الدونات اللذيذ التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها، وزيني الدونات بالتغليفة البيضاء الطيبة والغنية بالطعم الشهي أو بصوصات منوعة حسب الرغبة.

مقادير دونات بدون بيض

- للعجين :

دقيق : 2 كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

خميرة : 2 ملعقة كبيرة

سكر : 3 ملاعق كبيرة

حليب : نصف كوب (دافئ)

- للتغليف :

سكر البودرة : نصف كوب

ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)



طريقة التحضير

في كوب اخلطي الحليب الدافئ مع السكر حتى يذوب، ثم أضيفي الخميرة واخلطي المزيج جيداً واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل.

في وعاء عميق، انخلي الطحين وضعي باقي مكونات العجينة واعجنيها جيداً، ثم غطي الوعاء واتركيه جانباً حتى ترتاح العجينة لحوالي نصف ساعة.

قطعي العجينة إلى كرات متساوية الحجم ومديها على سطح العمل، ثم قطعيها بقطاعة الدونات.

سخني الزيت في مقلاة على النار، واقلي حبات الدونات حتى تصبح ذهبية اللون.

في وعاء جانبي، اخلطي السكر مع الزبدة والماء جيداً، ثم غلّفي حبات الدونات في الخليط وقدميها.