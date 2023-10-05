أنغام تخطف الأنظار بفستان جذاب ومجوهرات ثمينة في "إكس فاكتور"

شاركت المطربة أنغام متابعيها ببعض اللقطات من كواليس ظهورها ببرنامج إكس فاكتور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بفستان ساحر وجذاب.





واختارت فستانًا أنيق تميز بلونة المدرج من الأخضر إلى الأسود، ومكشوف من الأكتاف والصدر، بالإضافة لتطريزات من الفصوص الكريستالية، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتم وإسورة رفيعة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة أنغام تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتعكس جمال ملامحها.

وحرصت أنغام علي وضع مكياج يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والآيلاينر، بالإضافة للرموش الصناعية وظلال العين بدرجات البني؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.