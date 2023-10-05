رائد عاطف على أبواب المصرية للاتصالات

بات اللاعب رائد عاطف، الشهير بالمدفعجي، على أبواب الانتقال لنادى المصرية للإتصالات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ميركاتو شتاء ٢٠٢٤، وذلك في صفقة انتقال حر.

وأصبح "رائد" احد الصفقات المنتظرة لأندية القسم الثاني، خاصة بعد دخوله قائمة اهتمامات نادي البلاستيك، على خط المفاوضات، من أجل الحصول على خدمات المدفعجي.

ونال رائد عاطف، إعجاب المدربين، خلال مسيرته الكروية، لما شهده من تطويراً فنياً وبدنياً، جعله جديرا بالإنضمام لأحد الفرق الشهيرة، وبدأت الأجهزة الفنية يرونه اللاعب الأنسب لهم.

ويجيد رائد عاطف، منح المساحات لزملاءه، وتشكيل زيادة عددية على الصعيد الهجومي، فضلاً عن قدراته الفنية والبدنية ، و دقة التمريرات والتصويب والخروج بالكرة من المناطق الخلفية، إلى الأمامية، كما يجيد اللعب بالقدمين والتسديدات المذهلة.

جدير بالذكر أن رائد عاطف محمد، صاحب ال 23 عاماً، لعب للعديد من الفرق، لعل ابرزها، النصر القاهري، الطيران، اتحاد الشرطه، ونادي شبين القناطر.