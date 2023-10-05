أغنية جديدة لـ سميرة سعيد في خريف 2023

روّجت الديفا سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة “زن”، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية زن من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

كانت أحدث اغاني سميرة سعيد من خلال أغنية زعلنا من بعض التي سجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها

زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض



واي كلام بين الحبايب ياما بينا اتقال



الحلوة عيشناها والمرة عيشناها



وياما عملنا لبعض حاجات



ما تروحش يوم من البال



تعبت فبعده وهتعب لسة



دة اكتر شئ قلبي اتمناه اني اكون وياه



وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه



وخوفه عليا احساس مش هنساه



وكل ما بعمل حاجة بفتكرله الف حاجة



انا كل ما بعمل حاجة افتكرله الف حاجة



تعبت في بعده وهتعب لسة



دة اكتر شئ قلبي اتمناه اني اكون وياه