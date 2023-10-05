الشارع الأمريكي صاخب أمام مشاهد سياسية غير مسبوقة

تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أدلى بها على مدار الأيام الماضية، ليست هي التي زادت من سخونة الأحداث لدى الشارع الأمريكي، وإنما يشهد الشارع حالة غير مسبوقة من التحولات والصراعات، لدينا أيضًا محاكمة هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي الحالي، فضلًا عن عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قبل أيام، ليجد المواطن الأمريكي نسه أمام مشهد صاخب للغاية قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام المقبل.

الأوضاع في أمريكا:

استطلاع رأي أخير أشار إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الرئيس الحالي جو بايدن بنحو 10 نقاط، إذْ أظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجهًّا لوجه، سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل حصول بايدن على 42%.

تعد نتائج استطلاع الرأي الأخير، مغايرة لباقي التوقعات، التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن.. في ظل محاولات الرئيس الأمريكي الحالي إلى تحسين موقفه في الداخل الأمريكي.. لحسم قضايا خلافية لدى الشارع الأمريكي.. واتخاذ قرارات حاسمة في ملفات دولية محتدمة.. خصوصًا في علاقة واشنطن مع موسكو من ناحية.. ومع بكين من ناحية أخرى.. لذا يبقى السؤال قائمًا حول تأثير الأحداث الجارية في توجيه اتجاهات الناخبين.. وهل تعد مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي؟

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