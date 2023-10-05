عمرو دياب|موعد طرح أغنيته الجديدة "المعنويات مرتفعة"

فاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره بأغنية جديدة “المعنويات مرتفعة”، الذي أعلن عنها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد طرح أغنية عمرو دياب الجديدة “المعنويات مرتفعة”

ظهر عمرو دياب في الصورة الدعائية لـ“ألمعنويات مرتفعة” داخل المسبح، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم الثلاثاء القادم عبر المنصة الغنائية الشهيرة “أنغامي”.

تفاصيل أغنية قولي اسمي عمرو دياب

كان قد طرح عمرو دياب حديثًا أغنية “قولي اسمي”، التي حققت ملايين المشاهدات عبر أنغامي، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى.

وتقول كلماتها: "قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

اتفاجئت طلع لي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

تفاصيل أغنية الحفلة عمرو دياب

بجانب أغنية "الحفلة" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي"، كالآتي:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم

باي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي.