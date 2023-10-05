بيت العائلة المصرية بهولندا يؤكد مشاركته في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إننا فخورون بالانتماء إلى حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" والتي تدعم مصر والبلاد في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والتي نعتبرها عرس مصري يتم من خلاله اختيار من يقود وطننا نحو التقدم والامان.



وأضاف السلاموني أن المصريين في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن وفي تاريخ المنطقة والعالم ولذلك فهم يدعمون بكل قوة الإنتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.



وأكد السلاموني أن بيت العائلة المصرية في أمستردام سوف يعقد فعاليات مختلفة لدعم مصر في الإنتخابات المقبلة، ولحشد أبناء الجالية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر في الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.