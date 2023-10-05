جوارديولا يتغنى بمدافعه " لويس"

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن لاعبه ريكو لويس بعد تألقه في فوز حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

ريكو لويس

وقال جوارديولا هو واحد من أفضل اللاعبين الذين توليت تدريبهم طوال مسيرته، ويتوقع أن يكون للاعب الشاب دور كبير في مسيرة فريقه خلال الموسم الحالي.

وشارك المدافع لويس وهو خريج أكاديمية سيتي في 23 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي في الموسم الماضي وفي لقاء الأمس لعب دورا هجوميا بارزا وساهم في تهيئة فرصة أحرز منها زميله فيل فودن هدف السبق في الدقيقة 25.