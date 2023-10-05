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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جوارديولا يتغنى بمدافعه " لويس"

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن لاعبه ريكو لويس بعد تألقه في فوز حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

ريكو لويس

وقال جوارديولا هو واحد من أفضل اللاعبين الذين توليت تدريبهم طوال مسيرته، ويتوقع أن يكون للاعب الشاب دور كبير في مسيرة فريقه خلال الموسم الحالي.

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وشارك  المدافع لويس وهو خريج أكاديمية سيتي في 23 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي في الموسم الماضي وفي لقاء الأمس لعب دورا هجوميا بارزا وساهم في تهيئة فرصة أحرز منها زميله فيل فودن هدف السبق في الدقيقة 25.

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