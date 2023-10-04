مانشستر سيتي يضرب لايبزيج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على لايبزيج بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل فيل فودين هدف تقدم فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يوقع جيرمي دوكو على الهدف الثالث في الدقيقة 90.

في حين سجل لويس أوبيندا هدف لايبزيج الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: أكانجي، روبن دياز، جفارديول، لويس.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

الهجوم: جاك جريليش، هالاند.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من أورتيجا، كارسون، فيليبس، ستونز، ناثان آكي، كوفاسيتش، دوكو، ألفاريز، جوميز، نونيز، بوب.

بهذا الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة السادسة وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بينما بقى فريق لايبزيج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.